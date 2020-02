I campioni piacentini di nuoto e arti marziali protagonisti a Zona Sport

Alle 20.30 nuovo appuntamento con Zona Sport, la trasmissione in onda su Telelibertà dedicata alle squadre e agli atleti piacentini. Questa sera l’ospite d’onore sarà il nuotatore Giacomo Carini che, dopo essersi infilato al collo qualche giorno fa la medaglia d’oro nei 100 e 200 misti e nei 200 farfalla ai Campionati regionali lombardi di nuoto, continua ad ampie falcate la sua marcia d’avvicinamento alle qualificazioni per le prossime Olimpiadi.

Dopodiché spazio alla palla ovale e ad un’ampia pagina incentrata sugli arbitri di rugby: in studio interverrà il presidente della sezione dei fischietti piacentini Christian Covati per parlare di una figura senza la quale non esisterebbe alcun tipo di gioco. Finale dedicato alle arti marziali: ospiti Natalia Coeva e Michele Semema, campioni della palestra Yama Arashi reduci da una fruttuosa avventura all’Athens Challenge.

Come ogni venerdì verranno inoltre presentati gli appuntamenti sportivi del weekend. Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23. Martedì prossimo, invece, nuova puntata di Zona Sport.