Tutti in marcia per l’Aido domenica a San Nazzaro

Corsa e beneficenza si incontrano lungo il Po. Domenica prossima andrà in scena la 34esima edizione della Marcia dell’Aido a San Nazzaro di Monticelli. Ad organizzare l’evento, come ogni anno, sarà l’associazione Avis-Aido di Monticelli e il ricavato andrà alla Associazione italiana per la donazione di organi, l’Aido appunto. Tre i percorsi messi a punto dagli organizzatori di questa marcia non competitiva: uno corto di 6 chilometri e due più lunghi di 11 e 17 chilometri. La partenza è ad orario libero, dalle 8 alle 9. “Si partirà davanti all’oratorio di San Nazzaro, che sarà anche il punto di arrivo – spiega Angela Sisenna, una delle organizzatrici – e, per il resto, si correrà quasi sempre lungo l’argine del Po”. I tracciati sono quasi interamente su asfalto. E alla fine della corsa, oltre a un lauto ristoro, per i marciatori e i podisti ci sarà, come premio di partecipazione, un salamino stagionato.

