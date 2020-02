Un “Corsaro” per il Piacenza Baseball: ecco il nuovo lanciatore

Nonostante un presente fatto di allenamenti a singhiozzo, causa le note emergenze sanitarie, e molte incertezze circa le possibilità di poter disputare le amichevoli di precampionato già programmate, il Piacenza Baseball non rallenta la sua campagna rafforzamenti e proprio in queste ore annuncia l’innesto in rosa del lanciatore Francesco Corsaro. Potrebbe essere l’ultimo tassello di un mercato che ci restituisce un Piacenza con diversi volti nuovi ma anche importanti conferme. E soprattutto una squadra sulla carta più forte di quella dello scorso anno. Quanto più forte lo dirà il campo e con il benestare delle avversarie che, per inciso, si preannunciano parecchio agguerrite. Intanto i dirigenti biancorossi hanno il morale alto per aver concluso la trattativa che consente a Corsaro di arrivare, con la formula del prestito, dallo Junior Parma. Corsaro sta già lavorando con il pitching coach Kelvin Monsalve e sarà certamente in campo negli Spring Training che per il Piacenza, virus permettendo, partiranno domenica 8 marzo.

