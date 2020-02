Gas Sales, avanti con la preparazione: la gara con Padova si recupera mercoledì 11 marzo

Proseguono gli allenamenti a porte chiuse per la Gas Sales Volley Piacenza: in ottemperanza alle disposizioni regionali e comunali nei giorni scorsi i biancorossi hanno ripreso, infatti, la preparazione al PalaBanca. Tutti a disposizione di mister Gardini e del suo staff: la truppa piacentina, in attesa di tornare nuovamente in campo sul taraflex della Superlega, continua la preparazione alternando il lavoro fisico in palestra a quello tecnico sul campo.

La Gas Sales Piacenza ha giocato la sua ultima gara domenica 9 febbraio a Perugia contro la Sir Safety Conad: in mezzo una lunga pausa complice il turno di riposo in campionato, la Final Four di Coppa Italia e lo stop delle partite imposto fino a domenica 1 marzo compreso. Alessandro Fei, capitano di tante battaglie della Gas Sales Piacenza, analizza la situazione in casa biancorossa, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione all’interno dello spogliatoio: “Lo stop è arrivato in un momento in cui dovevamo essere concentrati e pronti sulle partite in programma, che di fatto, rappresentano quelle più importanti della stagione. Questa pausa forzata però non ci deve far abbassare la guardia: gli allenamenti si stanno svolgendo bene, il morale è alto e sono convinto che tutti siano pronti e carichi per tornare di nuovo in campo per riuscire a centrare gli obiettivi stagionali che ci siamo prefissati”.

Intanto la Lega Pallavolo ha comunicato la data del recupero della nona giornata di Superlega di ritorno che si sarebbe dovuta disputare domenica 1 marzo: la gara sarà giocata mercoledì 11 marzo alle ore 20.30 e vedrà impegnata la Gas Sales Piacenza sul campo della Kioene Padova contro Travica e compagni. Per quanto riguarda l’accesso al pubblico la Lega Pallavolo e i club si atterranno alle disposizioni delle autorità competenti.