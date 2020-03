Progetto Vita: rinviata la partita benefica “Il grande cuore dei papà”

A causa dell’emergenza Coronavirus, Progetto Vita ha ritenuto opportuno rinviare l’evento benefico “Il Grande Cuore dei Papà” (in programma giovedì 19 marzo) ad altra data da fissare nei prossimi giorni.

“Ringraziamo sin da ora tutti coloro che si sono impegnati nei giorni scorsi per l’organizzazione dell’evento – si legge in una nota – e che hanno dato la loro disponibilità a partecipare. L’appuntamento è solo rinviato, certi di incontrarvi tutti per proseguire al meglio la diffusione della cultura della vita insieme a noi”.

La scorsa edizione, ospitata allo stadio Garilli di Piacenza, aveva permesso di raccogliere oltre 10mila euro. In quell’occasione si erano affrontate la Nazionale di calcio della tv e i papà per Progetto Vita, con in campo anche tante ex stelle biancorosse tra cui Pippo Inzaghi. Ad applaudire le squadre in campo, oltre 6mila studenti delle scuole piacentine.