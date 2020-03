La Lega Pro stoppa ancora il campionato. Piace, altra settimana di letargo

Nonostante la possibilità di disputare le gare a porte chiuse, la Lega Pro ha optato per una soluzione drastica per quel che attiene le gare di sabato e domenica prossima. Tutte rinviate le sfide in programma, compresa quella che sabato sera avrebbe visto all’opera il Piacenza nel match interno con la Feralpi Salò.

“Il nostro calcio ha ragione di esistere solo se sugli spalti palpitano i cuori e si sentono i cori dei nostri milioni di tifosi. Pur consapevoli delle difficoltà che incontreranno le nostre società ed i ragazzi che scenderanno in campo, fintantoché il calendario ci consentirà una programmazione delle gare che consenta la presenza del pubblico allo stadio, continueremo coerentemente con la linea tenuta”. Questo si legge nel comunicato ufficiale emesso oggi dalla Lega. Molto probabile che anche il calcio dilettanti segua la stessa linea e pertanto si vada verso un rinvio d’ufficio di tutte le gare. Nelle prossime ore se ne saprà di più.

Nel contempo sono già state fissate le date dei recuperi del campionato di Serie C:

11 marzo 2020 – recupero gare 8^ giornata

18 marzo 2020 – recupero gare 9^ giornata

1 aprile 2020 – recupero gare 10^ giornata Campionato Serie C

15 aprile 2020 – recupero gare 11^ giornata Campionato Serie C