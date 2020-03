Si è spento Ernesto Bosoni, titolare dello storico negozio di sport

E’ scomparso nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 marzo, a causa di un infarto improvviso, Ernesto Bosoni, titolare dello storico negozio di articoli sportivi “Bosoni Sport”, attività che aveva aperto a Piacenza nel 1977. Molto conosciuto in città, Bosoni (classe 1928) era particolarmente legato al ciclismo, sport che ha praticato per lunghi anni prima di diventare dirigente di alcune società legate alle due ruote. A Piacenza è stato tra i primi a specializzarsi sull’abbigliamento sportivo a 360°, spaziando dal calcio alla pallavolo, dal rugby alla pallacanestro, con una particolare predilezione per discipline come sci e trekking. Punto di riferimento per l’abbigliamento scout, con la sua instancabile passione ha vestito intere generazioni di “lupetti e coccinelle”. Bosoni è rimasto fino all’ultimo in negozio accanto ai figli Antonio, Annamaria e Mario.

