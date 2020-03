Torna il campionato, la Gas Sales Piacenza attende Sora al Palabanca

La Gas Sales Volley Piacenza torna sul taraflex in una gara ufficiale dopo un mese di stop: l’occasione è la decima giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca che si disputerà oggi, domenica 8 marzo, alle 18.00 al PalaBanca di Piacenza, come noto a porte chiuse in base alle recenti disposizioni del governo in merito all’emergenza coronavirus e che vedrà la formazione piacentina affrontare la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora.

L’ultima apparizione dei biancorossi in campo è datata 9 febbraio al PalaBarton di Perugia contro la formazione umbra. Da allora, la squadra piacentina non è più scesa in campo, complice il turno di riposo in campionato, la Final Four di Coppa Italia e il rinvio della gara contro Padova che si sarebbe dovuta disputare domenica 1 marzo. In queste settimane Fei e compagni hanno continuato ad allenarsi in palestra, tra sedute di pesi e tecnica, cercando di mantenere alta concentrazione in vista della ripresa del campionato. Le cinque gare che attendono la Gas Sales Piacenza, infatti, saranno fondamentali e la truppa di mister Gardini vuole fare il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

Mancherà il sostegno del pubblico del PalaBanca che non potrà accedere alla palazzetto ma questa sarà una condizione che vedrà coinvolte tutte le squadre del campionato. Per far fronte a questo disagio, come già comunicato in precedenza, la società biancorossa ha deciso di garantire a tutti i possessori di un abbonamento nominativo, valido per la stagione 2019/2020, la possibilità di seguire gratuitamente anche da casa tutte le gare della Gas Sales Piacenza, sia in casa sia in trasferta, sulla piattaforma streaming Eleven Sports.