Gas Sales Volley Piacenza, la squadra sospende gli allenamenti

Seguendo le indicazioni pervenute dalla Lega Pallavolo Serie A e considerate le ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 adottate dal Governo sull’intero territorio nazionale con il decreto firmato ieri sera, al fine di tutelare al meglio la salute dei propri tesserati e staff, la Gas Sales Piacenza comunica la sospensione degli allenamenti sino a prossima comunicazione.

La Gas Sales Piacenza, inoltre, già nei giorni scorsi ha fornito un dettagliato vademecum ai propri tesserati con indicati i comportamenti da rispettare in questo particolare momento. Il tutto con la Superlega, così come tutto lo sport italiano, momentaneamente in stand-by a causa dell’emergenza Coronavirus.