Fiorenzuola cuore d’oro: mille mascherine per quattro strutture piacentine

“Il cuore batte il virus”. E’ lo slogan adottato dal Fiorenzuola, con la società di calcio valdardese scesa in campo in questi giorni per la partita più importante: quella della solidarietà. Nelle scorse ore, infatti, il club rossonero ha provveduto a consegnare personalmente 1000 mascherine chirurgiche per il personale sanitario dell’ospedale e della Casa di Iris di Piacenza, oltre all’ospedale e alla Casa residenza anziani Verani Lucca di Fiorenzuola.

“Sappiamo quanto sia difficile reperire dispositivi di protezione individuale in questo momento – hanno spiegato i dirigenti rossoneri Luca e Daniele Baldrighi -, per questo ci siamo subito attrezzati”. Il club di patron Pinalli, lo scorso 9 marzo, aveva consegnato il pranzo a medici e infermieri del reparto di medicina dell’ospedale di Fiorenzuola.