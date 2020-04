“Codogno-Piacenza del 14 giugno evento simbolo per celebrare la ripresa”

Dopo il rinvio dei campionati al 14 giugno, la Fibs ha diramato i nuovi calendari dei gironi di Serie B. Il derby Codogno-Piacenza mantiene la sua collocazione alla prima giornata, e non a caso è stato scelto come evento celebrativo della ripresa di tutta l’attività sportiva nazionale e non solo del baseball. “Sarò presenta a questa sfida – ha promesso il presidente federale Andrea Marcon -, un derby tra le squadre di due città simbolo della lotta alla pandemia Covid-19”.

Ecco perché il primo impegno del Piacenza può diventare un evento di portata nazionale, coincidente con la graduale ripresa di tutto lo sport tricolore. Gli sport del diamante, per natura disputati nei mesi caldi, quindi in contro-stagionalità rispetto agli altri sport di squadra, possono permettersi di spostare i loro campionati da marzo a giugno, con una flessibilità che consente il rinvio del play-ball fino al 12 luglio senza cambiare format.

Tornando al nuovo calendario si può osservare come i biancorossi, dopo l’esordio a Codogno, saranno per due domeniche consecutive al De Benedetti contro Milano 1946 e la matricola Ares Milano. Il 5 luglio viaggio a Fossano con l’andata che terminerà sette giorni dopo in casa contro Reggio Emilia. Il ritorno, a diamanti invertiti, a partire dal 26 luglio, poi sosta fino al 30 agosto e termine il 20 settembre. Una formula gioco forza ridotta, senza playoff e senza retrocessioni, ma con la prima del girone direttamente promossa in A2.