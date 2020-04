Palleggi e numeri da casa: la “classe” dei Pulcini della Vigor Carpaneto

Anche i Pulcini della Vigor Carpaneto non hanno saputo resistere alla tentazione di tornare “a dare del tu” al pallone: rigorosamente tra le mura di casa o al limite in giardino, i giovanissimi calciatori biancazzurri nati nel 2009 si sono esibiti in funambolici palleggi, che testimoniano come la società di patron Rossetti stia “svezzando” talenti niente male. Grande soddisfazione per i tecnici Manuele Segreti e Luigi Cribari, oltre che per le accompagnatrici Elisabetta Zangrandi e Federica Molinari.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà