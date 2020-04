La Fitet chiude la stagione. Cortemaggiore si tiene la Coppa Italia

Così come sta capitando in tanti altri campionati di diverse discipline sportive, anche la Fitet (Federazione Italiana tennistavolo) ha preso la decisione, causa emergenza sanitaria, di archiviare la stagione 2019 -2020. Tuttavia non è stata prevista nessuna cancellazione dei risultati per quanto riguarda l’intera attività agonistica, sia a livello individuale che per quanto concerne i campionati a squadre di qualsiasi serie nazionale e regionale, oltre e tutta l’attività paralimpica.

Confermata, dunque, l’impresa compiuta qualche mese fa a Terni che ha portato a Cortemaggiore la prestigiosa Coppa Italia di Serie A1 femminile. Lo scudetto, invece, non è stato assegnato, ma le posizioni sono state confermate: la meglio piazzata in classifica, Castelgoffredo, potrà giocare la Championship.

GLI ALTRI CAMPIONATI A SQUADRE

Per quanto riguarda la Teco Corte Auto Cortemaggiore, la Serie B femminile (con una squadra giovanissima, tutta costruita in casa con Alessandra Benassi, Aurora Rubini, Natalia Solis Villao, Shanaia De La Cruz, Giovanna Hu) ha chiuso al secondo posto. Bene anche nel maschile, in un girone di ferro terzo posto in B2, anche qui con una squadra tutta “made in Cortemaggiore” con Simone Dernini, Francesco Colombi e Costantino Cappuccio.

Stessa musica in C1, sesto posto con Davide Minardi, Roberto Parma, Andrea Zaniboni e Tommaso Ulivo, mentre a livello regionale continua la valorizzazione dei giovani, con la D1 promossa in C2 e la D2 salita in D1.

IL RESTO DELL’ATTIVITA’

Il settore giovanile, dopo i tornei di Terni giocati nei mesi scorsi, si collocherà al terzo posto nazionale. Il club magiostrino ha nuovamente confermato il primo posto in regione, al pari di tutta l’attività individuale (compresa la paralimpica e quella dei Veterani).