Dallavalle, Fontana e Colla: “Tornare ad allenarsi all’aria aperta non ha prezzo”

Mentre diverse discipline sportive stanno ancora attendendo i protocolli per ripartire, c’è chi (dopo la nuova ordinanza regionale del 6 maggio) sta iniziando a tornare alla vita di tutti i giorni. Per gli atleti piacentini di interesse nazionale, ad esempio, abituati a trascorrere più tempo al campo di allenamento che a casa, poter scendere di nuovo in pista o in pedana è stato un po’ come riprendere a respirare a pieni polmoni.

Il triplista Andrea Dallavalle (che sogna ancora la qualificazione alle Olimpiadi), il giavellottista Norberto Fontana (da molti considerato uno dei migliori giovani talenti di questo sport) e il campione del mondo di kick boxing Davide Colla, sono tornati ad allenarsi nel loro “habitat naturale” dopo più di un mese di sedute casalinghe.

