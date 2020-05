Un altro anno in biancorosso e un futuro da dirigente: la proposta del Piace

Dopo i recenti adii di Luca Matteassi, Antonio Pergreffi, Luca Milesi, Luca Cattaneo e Simone Della Latta, il Piacenza Calcio sta cercando di “blindare” Alessio Sestu. Considerata anche l’età, l’obiettivo del club dei fratelli Gatti è quello di tenere in biancorosso l’esterno 37enne per un altro anno, per poi offrirgli un futuro da dirigente in società a partire dal 2021. La palla passa ora allo stesso Sestu, elemento che, per carisma e qualità tecniche, farebbe certamente comodo al nuovo corso biancorosso.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà