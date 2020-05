Anche mister Franzini dice addio al Piace: “Era arrivato il momento”

Anche Arnaldo Franzini saluta il Piacenza Calcio. L’allenatore di Vernasca ha raggiunto l’accordo oggi, nel primo pomeriggio, per la rescissione del contratto che lo avrebbe legato al club biancorosso per un’altra stagione. Un appuntamento fissato da giorni che ha confermato quanto già trapelato: si interrompe dopo quattro stagioni oltre la metà non conclusa relativa al campionato 2019/2020.

“E’ difficile uscire da questi cancelli – ha affermato il tecnico di Vernasa una volta terminato l’incontro. – Cinque stagioni non si dimenticano, anche se devo dire che era una decisione alla quale stavo pensando, come ho più volte affermato in passato, da un po’ di tempo. Era proprio arrivato il momento di dirsi addio”.

La Serie D chiusa da trionfatore al primo anno in sella e successivamente tre tornei di serie C con l’approdo ai playoff che, lo scorso anno, è sembrato preludio allo sbarco in serie B, sfumato solo all’ultimo istante. Oltre duecento presenze ne fanno uno dei tecnici più longevi alla guida del Piace. Per lui si parla di un possibile futuro al Modena dove sembra destinato anche l’ex ds Luca Matteassi.

Dunque prosegue a spron battuto l’opera della dirigenza, volta a rifare totalmente il look della prima squadra. Dopo le rescissioni di Pergreffi, Milesi, Della Latta e Cattaneo, anche il mister piacentino saluta. Rimangono in attesa di sviluppi, che dovrebbero arrivare a breve, anche Sestu, Paponi, Corradi, Nicco e Marotta. L’obiettivo è quello di consegnare al nuovo direttore sportivo Di Battista una rosa azzerata e ripartire con un organico all’insegna della linea verde.

CAPITOLO NUOVO ALLENATORE

Entro alcuni giorni dovrebbe essere svelata l’identità del successore di mister Franzini: Alberto Gilardino è un’idea che stuzzica, ma da quanto raccolto ci sarebbero da limare alcune differenze tra domanda e offerta. In lizza, sempre in base alle indiscrezioni raccolte, ci sarebbero anche Lucio Brando (ex Mantova) e Luca Tabbiani, attuale tecnico del Fiorenzuola.