Roberta Bonatti è tornata ad allenarsi: “Sperando nei Campionati italiani”

Per Roberta Bonatti respirare di nuovo l’odore del ring è stato un po’ come rimettere piede a casa.

La 23enne pugile piacentina, più volte campionessa italiana Elite nei 48 chili e bronzo agli europei 2019, è tornata ad allenarsi tra i muri della palestra che l’ha cresciuta fin da bambina, la Salus Et Virtus, che per lei (atleta di interesse nazionale) ha dunque fatto un’eccezione, aprendo le sue porte e cosentendo all’atleta dei carabinieri di allenarsi in solitaria.

“Dopo settimane di allenamenti in casa – ha raccontato – rivedere la mia palestra è stata un’emozione fortissima. Nonostante non ci sia ancora nulla di certo riguardo le prossime competizioni, ho già iniziato ad allenarmi in vista dei campionati italiani: spero davvero che si possano tenere, a fine anno”.