Oggi il Consiglio federale: si va verso lo stop alla Serie D, ma non a B e C

Stop alla Serie D, ma non a Serie B e Serie C. Potrebbe essere questo l’esito dell’incontro del Consiglio Federale in programma oggi, mercoledì 20 maggio, a partire dalle 12.00. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, crede infatti nella ripresa e per il momento non avrebbe ancora preso in considerazione l’interruzione definitiva dei campionati professionistici. Neanche per la Lega Pro, che nelle scorse settimane aveva chiesto (attraverso la stragrande maggioranza delle società) la conclusione del campionato. Praticamente scontato, invece, lo stop definitivo al calcio dilettantistico per questa stagione.

Mentre il calcio italiano attende alla finestra, la Figc ha adottato il recente Dpcm del Governo: per questo, ogni manifestazione sportiva rimane sospesa fino al prossimo 14 giugno.