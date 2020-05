Calcio in lutto, si è spento mister Gigi Simoni, allenò anche il Piacenza

Si è spento all’età di 81 anni Gigi Simoni, uno dei tecnici di calcio più noti del panorama nazionale e che allenò anche il Piacenza all’epoca della serie A.

Da diverso tempo, circa un anno, si trovava in condizioni precarie in seguito ad un ictus che lo colpì nel giugno dello scorso anno mentre si trovava nella sua abitazione, nel Pisano.

Simoni è rimasto per tutti il mister della Cremonese ma soprattutto dell’Inter di Ronaldo che a fine anni ’90 battagliò con la Juve per lo scudetto: sono immagine ormai consegnate alla storia calcistica quelle della gara con la Juve del 26 aprile 1998 che consegnò, di fatto, il titolo ai bianconeri dopo le polemiche per la mancata concessione del calcio di rigore dopo il contatto tra Ronaldo e Juliano.

Per tanti anni acerrimo “nemico” del Piace nei derby del Po, nella stagione 99/00 approdò sulla panchina biancorossa senza troppa fortuna: a metà del girone di andata, dopo risultati molto deludenti, fu esonerato.

Allenatore che ha saputo farsi amare da tanti per i suoi modi signorili, Simoni ha chiuso la sua carriera nella veste di presidente della Cremonese fino a giugno del 2016.