Fiorenzuola, dopo l’addio di Di Battista si riparte da mister Tabbiani

Dopo l’addio di Simone Di Battista, in procinto di diventare direttore sportivo del Piacenza Calcio dopo la rescissione di Luca Matteassi, in casa Fiorenzuola è di fatto partita la fase di programmazione della nuova stagione. E il primo tassello è quello relativo alla guida tecnica: sarà ancora Luca Tabbiani a guidare la squadra rossonera dopo le tante voci che volevano l’ex giocatore del Genoa in predicato di seguire proprio il ds Di Battista.

Una decisione importante che significa continuità del progetto tecnico ovviamente, con un gruppo da ridisegnare. Tra pochi giorni sarà annunciato anche il nome del nuovo uomo-mercato valdardese, chiamato a non far rimpiangere il predecessore dopo quanto di buono combinato in questi tre anni di proficua collaborazione.

Nel frattempo oggi, dopo la decisione di chiudere la stagione con la “cristallizzazione” delle attuali classifiche, potrebbero essere ufficializzati i verdetti: Mantova promosso in serie C, Crema e Ciliverghe che dovrebbero scendere in Eccellenza insieme a Savignanese e Alfonsine.