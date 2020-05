La Bakery Piacenza del futuro prende forma: “blindato” anche Duilio Birindelli

Dopo i rinnovi di coach Federico Campanella e del gioiellino Lorenzo De Zaedo, la Bakery Basket Piacenza blinda un altro pezzo da novanta in vista della prossima stagione di Serie B di pallacanestro. Si tratta di Duilio Birindelli, con l’esperto centro italo-argentino che ha deciso di vestire nuovamente la casacca di Piacenza, per la terza stagione in carriera.

“El Gringo” la scorsa stagione ha viaggiato con una media di 7.2 punti a partita, 4.6 rimbalzi e 1.8 assist, segnando 159 punti in 22 partite complessive. Ecco le prime parole del giocatore.

“Il motivo che mi ha spinto di più, così come la passata stagione, è stato il progetto. Il presidente è molto ambizioso e vogliamo migliorare ciò che abbiamo creato nei mesi scorsi. Qui a Piacenza mi trovo molto bene e sono molto contento di poter vestire per un altro anno la maglia della Bakery.”