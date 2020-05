Serie A e B riprendono il 20 giugno, per il Piace ancora non ci sono date certe

Non ci sono ancora certezze ma stando alle notizie raccolte dopo l’incontro tra il ministro dello sport Vincenzo Spadafora e i vertici della Figc, anche la serie C riprenderà. Ancora non è chiaro se sarà completata la stagione regolare o se si procederà con la disputa dei soli playoff. Massima serie e serie B ripartiranno il 20 giugno, mentre non ci sono ancora date riferite al torneo al quale prende parte anche il Piacenza Calcio che, dopo la sospensione a causa della pandemia, ha proceduto con lo smantellamento pressochè totale della squadra. Delucidazioni in merito dovrebbero arrivare a breve nel corso del prossimo consiglio federale previsto per l’8 giugno.

