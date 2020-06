Il patron Curioni: “Potevo fare il presidente in Serie A ma sono rimasto”

“Ho ricevuto diverse proposte per fare il presidente in Serie A, ma ho preferito proseguire con questo percorso: anche la prossima stagione faremo la A2 con l’Assigeco Basket Piacenza”.

Parola di Franco Curioni, patron biancorossoblu che ieri ha fatto gli onori di casa in occasione della presentazione del nuovo coach, Stefano Salieri. Rilanciare dunque la squadra in Serie A2, seppur con un budget ridotto rispetto alla passata stagione, puntare sui giovani e fare del Campus un vero college per i giocatori. Questi, in sintesi, i punti salienti della programmazione per quanto riguarda l’Assigeco che verrà.

