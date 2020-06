Uganda biancorossa: calciatori trionfano con la maglia del Piace

Chissà se dopo la vittoria del torneo hanno esultato cantando “Tal dig in piasintein”, o se nel segnare il gol-partita nella finalissima l’attaccante si è sentito un po’ Dario Hubner. Quel che è certo è che i colori biancorossi, oltre a portare fortuna, hanno fatto breccia nel cuore di una squadra di ragazzi del centro giovani di Moroto (Uganda), che con indosso la maglia del Piace si sono classificati al primo posto in un torneo organizzato tra i vari villaggi del distretto.

Quella di far giocare questi giovani calciatori con i colori della nostra città è un’idea del piacentino Giorgio Tappani di Africa Mission, che in occasione di una delle sue frequenti visite nel continente nero ha pensato di donare un’intera muta (magliette, pantaloncini e calzettoni del Piace) ai ragazzi del centro. Il Piacenza Calcio ha subito aderito con entusiasmo all’iniziativa, fornendo ai volontari piacentini di Africa Mission i vestiti. Il torneo si è svolto la scorsa primavera, e ha trasformato per una notte l’arena entro cui si sono svolte le partite nello stadio Garilli.