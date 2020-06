Luca Matteassi è il nuovo direttore sportivo del Modena

Ex ds del Piace

È arrivata oggi, 19 giugno, nel primo pomeriggio, la notizia (largamente annunciata nelle scorse settimane) che vede protagonista Luca Matteassi: l’ex capitano e direttore sportivo del Piacenza è infatti il nuovo uomo-mercato del Modena. Matteassi sarà presentato alla stampa il prossimo 22 giugno. Insieme a lui, potrebbero esserci anche altri ex biancorossi a seguire Matteassi nella nuova avventura. Tra i più vicini al club gialloblù ci sarebbe Antonio Pergreffi, capitano del Piace nell’ultima stagione, ma anche il centrocampista Simone Della Latta. Anche il Modena, come il Piacenza, è tra le società che hanno optato per la rinuncia alla disputata dei playoff post campionato.