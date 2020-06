L’Assigeco inserisce un altro tassello, la guardia classe 2001 Nemanja Gajic

Nemanja Gajic è un giocatore dell’Assigeco Piacenza. Guardia classe 2001, Nemanja è nato in Serbia, ma ha completato la formazione giovanile italiana. Lo scorso anno ha militato in serie C Gold con la maglia di Bassano chiudendo con 14.5 punti di media a partita. Con la maglia dell’Happy Casa Brindisi ha disputato invece la Next Gen Cup dove si è distinto soprattutto per le sue doti realizzative.

“Sono molto contento e carico per questa nuova avventura – dice – e non posso che ringraziare la società e coach Salieri per la grande opportunità che mi hanno dato. Sento che per me questo è il momento giusto per tentare il grande salto e confrontarmi ad alto livello. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i miei nuovi compagni e far parte di questa squadra”.

“Seguo questo ragazzo da almeno tre anni – afferma coach Stefano Salieri – si tratta di un giocatore dallo spiccato senso del canestro, ambidestro, molto tecnico e tiratore affidabile da tre punti sugli scarichi. Credo si possa dire che sia uno dei migliori talenti per la sua annata: un ragazzo che alle sue doti unisce umiltà e grande voglia di lavorare in palestra”.