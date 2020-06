Piacenza, per la panchina Manzo è super-favorito. Moretti lascia

Prosegue il restyling in casa biancorossa. Daniele Moretti non fa più parte dell’organigramma tecnico del Piacenza Calcio: l’ormai ex responsabile del settore giovanile ha visto limitato il suo raggio di azione con l’arrivo del nuovo responsabile tecnico Simone Di Battista e ha deciso di lasciare, nonostante fosse stato confermato dalla nuova società. Per lui si parla di possibile approdo al Gotico Garibaldina (Promozione).

Continua, nel frattempo, a tener banco la questione allenatore della prima squadra. Come noto, Di Battista sembra orientato a puntare su Vincenzo Manzo, tecnico che l’uomo-mercato di via Gorra conosce alla perfezione e per il quale la trattativa sembra in stato molto avanzato: quasi certamente sarà lui il nuovo mister.

Nelle ultime ore però, sembravano risalite le quotazioni di Stefano Rossini, mister della Vigor Carpaneto, che ha incontrato Di Battista nelle ore scorse, ma non dovrebbero esserci sorprese.

