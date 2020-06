Piace, Pighi è ufficialmente il nuovo presidente. Polenghi vice, ecco il cda

L’assemblea dei soci del Piacenza calcio ha provveduto alla nomina di Roberto Pighi come nuovo presidente del Consiglio di amministrazione: un passaggio tecnico che arriva pochi giorno dopo il passaggio delle quote societarie dalla famiglia Gatti allo stesso Pighi, che ora controlla oltre L’80%.

Vice presidente esecutivo è stato nominato Marco Polenghi, fresco di ingresso nell’azionariato del Piace con il 10%.

L’assemblea dei soci ha provveduto a nominare anche gli altri consiglieri: Eugenio Rigolli (che con la sua Artigiana Farnese detiene il 6%), Paolo Seccaspina, Mario Chitti, Giovanni Montagna, Marco Scianò (il direttore generale entrato con il 2% in società) e Davide Battistotti.

Il nuovo consiglio di amministrazione ha provveduto ad attribuire al consigliere Paolo Seccaspina la delega al settore giovanile.

Per quanto riguarda le questioni di campo, sembra ormai imminente l’accordo con Vincenzo Manzo come nuovo allenatore, anche se il responsabile tecnico Simone Di Battista mantiene contatti anche con Alberto Gilardino e Stefano Rossini.

Capitolo mercato: come già anticipato, il difensore Matteo Bruzzone e il centrocampista Andrea Corbari arriveranno dal Fiorenzuola, così come il mediano Giuseppe D’Iglio dal Mantova. Contatti con il Bologna per il piacentino Elia Visconti, centrocampista del 2000.