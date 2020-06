Vita e sport: la mental coach Marcotti: “Grazie a Zanardi ho scritto il mio libro”

“Appuntamento con le emozioni”, il libro scritto dalla mental coach Alessandra Marcotti, offre ai lettori uno spunto di riflessione sulla vita e sullo sport. Un viaggio che ha fatto tappa in cinque città italiane per incontrare sei protagonisti del mondo dello sport tra i quali anche Alex Zanardi, che da una settimana lotta per sopravvivere a un incidente in handbike, e il campione mondiale di nuoto paralimpico Efrem Morelli che ha partecipato alla serata di presentazione andata in scena all’agriturismo Bassanine di Monticelli.

Oltre a Zanardi e Morelli gli altri protagonisti sono Paolo Simoncelli, Giampaolo Ricci, Romeo Sacchetti e Rita Guarino. “Avevo questo sogno da tempo – ha spiegato l’autrice -. Alla presentazione di un centro paralimpico ho incontrato Alex Zanardi e gli ho parlato del mio progetto, lui con grande naturalezza mi ha subito lasciato il suo numero di telefono per poterne parlare con più calma. Questo libro è nato proprio così”.