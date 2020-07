I pongisti piacentini Leonardo Milza e Rocco Conciauro vincenti in B1 e B2

L’interruzione della recente stagione sportiva a causa dell’emergenza Coronavirus non cancella quanto di buono è stato fatto in Serie B1 e B2 da Rocco Conciauro e Leonardo Milza, pongisti piacentini in grado di dominare i rispettivi campionati.

ROCCO CONCIAURO

Conosciutissimo in campo nazionale, 36 anni, pongista esperto proveniente dal tennistavolo Palermo ma da ormai un decennio a Cortemaggiore, nella stagione appena trascorsa ha “stravinto” il girone G della serie B2 maschile con il tennistavolo Apuania Carrara, con uno score personale del 90%. Conciauro ha sempre trovato dimora fissa, pongisticamente parlando, presso il Tennistavolo Cortemaggiore, dove ha sempre collaborato come sparring, mettendosi al servizio del fiorente settore giovanile magiostrino.

LEONARDO MILZA

Altro seconda categoria, 23 anni, il piacentino Leonardo Milza con il club parmense del S. Polo di Torrile nell’ultima stagione ha vinto il probante campionato di Serie B-1 trionfando nell’agguerrito girone A, salendo dunque in A-2 dopo aver battuto le corazzate Eppan Bolzano, Castelgoffredo e Marco Polo Brescia. Anche Leonardo, negli ultimi anni per gli allenamenti, ha sempre trovato casa presso il tennistavolo Cortemaggiore.