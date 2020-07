Il dg Zlatanov: “La squadra vuole vincere, vedremo una gran pallavolo”

“Quest’anno vedremo in campo una squadra aggressiva e mossa falla voglia di vincere: le caratteristiche dei giocatori che abbiamo acquistato ci dicono questo. Ai tifosi mi sento di dire che si divertiranno, il gioco sarà sicuramente più spettacolare”.

Parola di Hristo Zlatanov, direttore generale della Gas Sales Volley Piacenza che, in questi mesi di emergenza Covid, “ha preso la palla al balzo” muovendosi con ampio anticipo rispetto alle dirette concorrenti per allestire la squadra che verrà. Con la nuova stagione ufficialmente sulla rampa di lancio (in questi giorni i giocatori sono alle prese con i test sierologici, che lasceranno presto spazio ai primi allenamenti pre-season), la società biancorossa è impaziente di tornare nuovamente a calcare i linoleum della Superlega.

Il club della presidente Elisabetta Curti, dopo un anno di assestamento, ha sciolto le riserve circa le sue reali intenzioni per il prossimo campionato. Hierrezuelo, Russell, Shaw, Candellaro, Antonov, Clevenot, Grozer e tanti altri: il mercato orchestrato da “Zlati” non lascia adito a dubbi: quest’anno Piacenza lotterà per qualcosa di importante.