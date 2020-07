Bruzzone, Corbari e Maio primi tre acquisti ufficiali del Piacenza

Serie C

Il Piacenza Calcio piazza i primi tre colpi ufficiali, peraltro già ampiamente anticipati, in vista della prossima stagione. Il responsabile dell’area tecnica Simone Di Battista ha raggiunto l’accordo con il difensore Matteo Bruzzone e il centrocampista Andrea Corbari (nell’ultimo anno con lui a Fiorenzuola) e con l’attaccante cale 1993 Francesco Maio, 15 reti nel Porto Sant’Elpidio in Serie D prima del lockdown.

La presentazione ufficiale è prevista per domani.