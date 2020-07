Spettacolo al De Benedetti, ma a spuntarla è Milano che fa doppietta

Doveva essere la domenica del riscatto, dopo la delusione nel derby con Codogno, e invece la prima uscita casalinga per il Piacenza Baseball non regala gioie ai biancorossi, piegati in entrambi i match da Milano. Nella prima sfida di di ieri, i lombardi hanno prevalso su Capra e soci con il punteggio di 17-14 dopo quasi quattro ore di gioco altamente spettacolare. Emozioni anche in gara 2 con Milano che l’ha spuntata soltanto in rimonta all’ultimo inning. Una doppietta quasi insperata per gli ospiti guidati da un super Reyes sul monte di lancio.

