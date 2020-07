Il grande cuore dei Lupi Biancorossi: la cifra dei voucher di rimborso devoluta alla Caritas

I Lupi biancorossi non si smentiscono: lo storico gruppo di tifosi piacentini della Gas Sales Volley Bluenergy Volley ha deciso di rinunciare al voucher per il rimborso delle gare di Superlega non disputate a casa dell’emergenza Coronavirus. La società, in accordo con i tifosi, devolverà l’intera cifra in beneficenza alla Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio.

“I Lupi – si legge in una nota della tifoseria – sanno quando ringhiare e spaventare gli avversari, ma riconoscono anche quando è il momento di fare squadra per sostenere e aiutare i più deboli”.