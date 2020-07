A Fossano, Piacenza Baseball dai due volti. Bell’esordio per il baby Albasi

Domenica in chiaroscuro per il Piacenza Baseball che domina in lungo e in largo gara 1 a Fossano, ottenendo così la prima vittoria nel campionato di serie B: 12-1 il risultato finale con grandi prestazioni di Corsaro e dell’esordiente Andrea Albasi, promessa piacentina del nostro baseball.

In gara 2 si assiste ad un andamento di gara completamente differente rispetto alla sfida della mattina. Il Piacenza segna in apertura con la valida di Minoia, ma in seguito i biancorossi resteranno a secco per cinque attacchi di fila. Ne approfitta il Fossano che chiude 13-3.

Trasferta comunque positiva che ha messo in luce importanti miglioramenti per i biancorossi rispetto alle precedenti uscite. Prossimo turno casalingo il prossimo 2 agosto per la sfida all’Ares Milano.

