L’allenatore della mischia Carlo Orlandi: “La squadra ha ottime potenzialità”

I primi allenamenti della stagione sono sempre un misto di fatica, esercizi di preparazione atletica ed emozioni. Ne sa qualcosa Carlo Orlandi, una leggenda dei Lyons, che quest’anno ha deciso di tornare a casa per ricoprire il ruolo di allenatore della mischia.

Dopo l’interruzione dello scorso campionato e le limitazioni alle attività imposte dal lockdown, i giocatori della Sitav Lyons possono infatti guardare al futuro e preparare la prossima stagione con una normalità (quasi) ripristinata. Al campo di via Rigolli, il gruppo della prima squadra con aggregati tutti i giocatori ex under 18 e alcuni ragazzi della seconda squadra, ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo campionato di Top12 di Rugby, il cui inizio avverrà probabilmente attorno alla fine di settembre.

Orlandi, che guida questa prima tranche di allenamenti assieme all’head coach Gonzalo Garcia, ha parlato a 360° di quella che sarà la nuova squadra, tra giovani promettenti e giocatori d’esperienza con alle spalle innumerevoli scudetti.