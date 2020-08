Piace scatenato sul mercato, preso anche l’attaccante Heatley

Kayro Flores Heatley, attaccante classe 98 di nazionalità nicaraguense e inglese, è l’ultimo acquisto in ordine di tempo del Piacenza Calcio. Questa mattina, 8 agosto, Heatley ha firmato in sede il contratto annuale che lo legherà ai biancorossi. Nella recente stagione ha giocato in Serie C con la maglia dell’Arzignano, mettendo a segno una rete in 14 presenze. Alle spalle, invece, due stagioni (sempre in Serie C) con Cavese e Sudtirol. Il giocatore sarà aggregato alla rosa dei convocati per i primi allenamenti stagionali, che scatteranno lunedì prossimo.

Ieri è stato il giorno di Giorgio Siani, anch’egli attaccante approdato all’ombra del Gotico dal Savona.