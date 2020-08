Calcio, via libera dal governo ai campionati dilettantistici e giovanili

Tutto il calcio italiano può tornare in campo: con il via libera dato ieri dal Governo al documento ‘Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile” predisposto dalla Figc, si pongono le basi per la ripresa di tutti i campionati e tornei svolti sul territorio nazionale, comprese le attività di calcio femminile, futsal, beach soccer e calcio paralimpico e sperimentale.

“È un risultato importante – commenta il presidente federale Gabriele Gravina – frutto di un lavoro incessante, conseguito grazie al fattivo contributo della commissione medico scientifica della Federazione e alla disponibilità di tutti i referenti istituzionali. Adesso la base della piramide del calcio, quella dilettantistica e giovanile, potrà presentarsi ai nastri di partenza della stagione 2020-21″. Il via libera è arrivato ieri dall’ufficio per lo sport della presidenza del consiglio, che ha validato il protocollo per la ripresa delle attività sportive di tutto il calcio dilettantistico e giovanile (competizioni ufficiali comprese), predisposto dalla Figc in attuazione di quanto previsto dal decreto 7 agosto 2020. Il protocollo intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo, delle attività sportive di contatto, di base ed agonistiche dei calciatori/calciatrici dilettanti, giovani e delle attività paralimpiche e sperimentali relativamente ad ogni componente, categoria, settore, senza alcun assembramento al di fuori del campo di gioco, e in campo compatibilmente con i regolamenti sportivi, «nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento sociale emanate dal governo in relazione all’emergenza epidemiologica”.