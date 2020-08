VO2 Team Pink, Gasparrini e Barale convocate per gli Europei su strada in Francia

Doppia presenza in azzurro per il VO2 Team Pink, sodalizio piacentino “cento per cento rosa” che sarà rappresentato agli Europei su strada in Francia, in programma dal 24 al 28 agosto a Plouay (Francia). Le convocazioni azzurre per la rassegna continentale in Bretagna, infatti, interessano il sodalizio del presidente Gian Luca Andrina, che avrà due rappresentanti nella categoria Donne Juniores. Si tratta delle piemontesi Eleonora Camilla Gasparrini (classe 2002) e Francesca Barale (2003), che faranno parte della squadra dell’Italia nella prova su strada di categoria, in programma venerdì 28 agosto alle 9. Per loro, la corsa verso il titolo europeo si snoderà lungo i 68 chilometri e 25 metri previsti, frutto di cinque tornate di un circuito di 13 chilometri e 650 metri contenente tre strappi con punte al 19% e al 9% (due). La Gasparrini, inoltre, sarà la riserva azzurra nella prova a cronometro di lunedì 24 agosto alle 9 (25 chilometri e 600 metri da percorrere).

La formazione azzurra vedrà per la cronometro le titolari Matilde Bertolini (Valcar-Travel & Service) e Carlotta Cipressi (Awc Re Artù General System). Le sei scelte per la prova in linea sono le “panterine” Eleonora Camilla Gasparrini e Francesca Barale, Carlotta Cipressi (Awc Re Artù General System), Noemi Lucrezia Eremita (Ciclismo Insieme), Alessia Patuelli (Breganze Millenium) e Greta Tebaldi (Eurotarget Bianchi Vittoria), con Alice Palazzi (Awc Re Artù General System) e Lara Crestanello (Ciclismo Insieme) riserve.