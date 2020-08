Il rugby riparte con i piacentini Lovotti e Zilocchi, in campo con le Zebre

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato e così anche il rugby compie il suo ritorno in campo. Il “via libera” interessa per primi il Guinness Pro14, ufficializzandone la ripresa con un calendario “abbreviato” che, per Benetton Treviso e Zebre, si risolve in un doppio derby: domani (XIV giornata, ore 20) a Treviso, domenica 30 agosto (XV e ultima giornata, ore 20) a Parma.

Le semifinali si disputeranno tra il 4 e il 6 settembre mentre la finale si giocherà il 12 settembre. Nella franchigia con base a Parma sono presenti due giocatori piacentini, Andrea Lovotti e Giosuè Zilocchi, entrambi piloni e compagni di reparto anche in Nazionale. I due “azzurri–zebrati” saranno presenti a Treviso per affrontare la Benetton.