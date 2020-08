Gioia “last minute” per Guarnieri, convocato in azzurro agli Europei

Si infoltisce la squadra piacentina ai prossimi Europei di ciclismo su strada a Plouay (Francia), in programma da lunedì 24 a venerdì 28 agosto nella città della Bretagna. E’ notizia di ieri, infatti, la convocazione “last-minute” di Jacopo Guarnieri, professionista piacentino della Groupama FDJ chiamato in azzurro per sostituire il bresciano Sonny Colbrelli nella prova in linea. La scelta del ct Davide Cassani deriva dalla rinuncia forzata di Colbrelli, ruota veloce della Bahrain-McLaren, team che in vista del prossimo Tour de France non ha autorizzato Sonny a uscire dalla “bolla” della propria squadra a causa dei rigidissimi protocolli degli organizzatori della corsa francese. Il suo forfait forzato fa seguito a quello – per lo stesso motivo – di Elia Viviani (Team Cofidis), che non potrà dunque difendere il titolo come era nelle sue intenzioni fino a qualche settimana fa.

Così Guarnieri entra a far parte del gruppo azzurro che inseguirà il sogno continentale nella prova in linea di mercoledì 26 agosto; con lui ci saranno Edoardo Affini (MitcheltonScott), Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step), Manuele Boaro (Astana Pro team), Davide Cimolai (Israel Star-Up Nation), Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling Team), Matteo Trentin (CCC Team) e Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Per Jacopo, una bella vetrina che arriva a stretto giro di ruota dall’ottimo lavoro svolto al Tour di Vallonia, dove – con la sua abilità di “pesce-pilota” – ha guidato il capitano e velocista Arnaud Démare verso la vittoria anche nella quarta tappa e nella classifica generale della manifestazione.

La presenza di Guarnieri agli Europei francesi aggiunge una preziosa X nella colonna dei partecipanti di atleti o squadre piacentine. Diverse, infatti, sono le convocazioni che riguardano il movimento di casa nostra: in campo maschile, la partecipazione di Jacopo nei professionisti si aggiunge a quella di Andrea Piras (portacolori brianzolo dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto) nella prova in linea Juniores di venerdì 28 agosto. Questa sarà anche la giornata della prova in linea per Donne Juniores dove saranno al via le piemontesi Eleonora Camilla Gasparrini e Francesca Barale, portacolori del sodalizio piacentino VO2 Team Pink. Mercoledì 26, invece, ad attaccare il numero sarà la ventenne piacentina Silvia Zanardi (BePink), al via nella prova in linea femminile per Under 23. Ancora una volta, insomma, la Piacenza ciclistica sarà ben rappresentata ai massimi livelli, rendendo orgoglioso il movimento delle due ruote della nostra provincia, articolato con radici che vanno dai professionisti fino alle giovani leve. Il tutto all’interno del pregiato contenitore azzurro, con un’Italia che nuovamente ha tutte le carte in regola per dire la propria tra prove a cronometro e in linea delle varie categorie, esprimendo talenti in erba e ciclisti affermati capaci di competere con le eccellenze internazional