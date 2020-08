Il Busa Foodlab inserito nel girone A

La Federvolley ha definito la composizione dei gironi per il prossimo campionato di serie B1 femminile: il Busa Foodlab, per la sua prima esperienza in categoria, è stato inserito nel girone A che vede formazioni provenienti da Piemonte, Emilia Romagna, Liguria e Toscana.

Diverse le squadre già affrontate in passato dalla formazione del presidente Maurizio Beccari, oltre alla Conad Alsenese, formazione con la quale Scarabelli e compagne si sono giocate fino alle ultimissime giornate la promozione diretta in serie B1 nella stagione 2018/19.

Tra le undici avversarie inserite nel raggruppamento figurano la Prochimica Virtus Biella e Psa Olympia Genova: in passato le biancoblu avevano affrontato le piemontesi nelle semifinali dei playoff promozione nel campionato 2018/19 (Biella si impose in gara 1 e 2 conquistando l’accesso alla finale). Sfide piuttosto intense anche con la formazione genovese. Ultima gara giocata in ordine di tempo quella di Coppa Italia lo scorso febbraio: Bilamour e compagne conquistarono la vittoria per 3-1. In precedenza doppio incontro in campionato in serie B2: a Genova il Busa Foodlab conquistò la vittoria dopo un rocambolesco tiebreak, la sfida di ritorno a Gossolengo vide la squadra allenata all’epoca da coach Cornalba chiudere i conti per 3-0. L’ultimo precedente è quello con Igor Trecate nel gennaio 2019: un’altra sfida di Coppa, una partita ben controllata dalla formazione avversaria abile ad imporsi per 3-0.