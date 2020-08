Marco Aurelio Fontana riparte dal podio dell’E-tour du Mont Blanc

Ritorno in gara con podio per il piacentino Marco Aurelio Fontana, reduce dal terzo posto all’E-tour du Mont Blanc, gara massacrante a coppie di tre giorni con un tracciato molto tosto, con 15mila metri di dislivello in 300 chilometri tracciati tra Italia, Svizzera e Francia. Insieme al francese Kenny Muller – targati Bosch E-Bikes – il bronzo olimpico di Londra 2012 è salito sul gradino più basso del podio, oltre a un doppio secondo posto di tappa nella prima e ultima frazione.

“Con il mio compagno di quest’anno – commenta Fontana – siamo andati forti in salita e ci siamo dimostrati competitivi in discesa; a metà gara eravamo in corsa per la vittoria, ma al box ho avuto un piccolo problema con la batteria a un cambio e abbiamo chiuso terzi. E’ stata un’esperienza fantastica e sono davvero contento di essere tornato alle gare”. Quindi aggiunge. “Nonostante i problemi di quest’anno, siamo riusciti realizzare qualcosa di molto interessante. Lo sviluppo delle bici elettriche e dei loro motori continua, l’Ebike World Tour alle porte permetterà di far venir fuori il meglio di questi mezzi”.

Venerdì prossimo Marco Aurelio Fontana sarà di scena a Zermatt (Svizzera) nella prima prova della Enduro World Series (Ews), da quest’anno aperto anche alla categoria elettrica.