Piccoli Zverev crescono: Francesco Montenet trionfa a Voghera

Si è imposto con decisione (e chi ha assistito alle sfide assicura anche con una certa classe) sugli avversari senza lasciare loro scampo, primeggiando con punteggi piuttosto decisi. Il diritto è la sua arma vincente e il suo idolo è Zverev. Il baby tennista piacentino Francesco Montenet, tesserato per l’Asd Tennuoto di San Nicolò e seguito dal maestro Fabio Galazzi, si è aggiudicato il torneo giovanile organizzato dal Tennis Club Garbon di Voghera primeggiando nella categoria Under 12. Il giovanissimo atleta piacentino, dopo aver sconfitto in semifinale lo sfidante Eduard Donea (Tennis Club Fidenza) con il risultato di 6-2 6-2, ha sbaragliato in finale Orlando Sassone (Golarsa Academy) con il perentorio punteggio di 6-0 6-0. Un risultato di prestigio e che lascia ben sperare per il suo futuro.

