Piacenza Calcio, in attacco arriva Lorenzo Babbi. Prestito dall’Atalanta

Il Piacenza Calcio ha perfezionato l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per Lorenzo Babbi. Il giocatore arriva in biancorosso con la formula del prestito secco.

Lorenzo Babbi, nato a Ravenna classe 2000, è alla prima stagione nei senior dopo le giovanili con le maglie di Cesena, Atalanta e Spal dove nell’ultima stagione, nel campionato Primavera 2, ha chiuso con 8 gol in 16 presenze. Il giocatore è già a disposizione di mister Vincenzo Manzo e del suo staff.

