Il VO2 Team Pink non si ferma: tre giorni in sella al Giro delle Marche in Rosa

Week end in sella per le “panterine” Juniores del VO2 Team Pink, pronte per affrontare la prestigiosa vetrina del Giro delle Marche in Rosa, corsa a tappe per Donne Open in programma nella regione del Centro Italia da venerdì 4 a domenica 6 settembre.

Il programma si aprirà domani (venerdì) con la cronometro individuale di Recanati (3 chilometri, prima partenza alle 19), mentre sabato la seconda frazione vedrà protagonista la cittadina mariana di Loreto (frazione di Villa Musone) con una corsa di 93 chilometri e 100 metri con partenza alle 14,30. Domenica, infine, riflettori puntati sul paese di Offida, con due gare, una per ogni categoria: alle 12 spazio alle Juniores (categoria che vedrà protagonista il VO2 Team Pink) con 60 chilometri e 900 metri, mentre alle 14,30 toccherà alle più esperte Donne Elite.

Nove saranno le “panterine” che attaccheranno il numero al Giro delle Marche in Rosa: ci saranno i primi anni Emma Redaelli (brianzola), Silvia Bortolotti (bresciana), Francesca Barale (ossolana) e Isabelle Fantini (reggiana) e i secondi anni Cristina Tonetti (brianzola), Aurora Mantovani (milanese), Camilla Barbero (cuneese), Giulia Affaticati (parmense) e la torinese Eleonora Camilla Gasparrini, neocampionessa europea Donne Juniores su strada agli Europei di Plouay (Francia).

Il VO2 Team Pink è reduce dalla positiva gara di domenica scorsa a Formigine (Modena), dove ha conquistato il doppio podio Donne Juniores con Francesca Barale (seconda di categoria e quarta assoluta) ed Eleonora Camilla Gasparrini (terza Donne Juniores).

A presentare il Giro delle Marche in Rosa è la brianzola Cristina Tonetti, al primo anno al VO2 Team Pink. “La nostra condizione è abbastanza buona – spiega – in queste ultime gare disputate, stiamo imparando a correre sempre meglio come squadra e sempre più unite, essendo di fatto le prime corse di questa stagione particolare. Al Giro delle Marche l’obiettivo è cercare di far bene sebbene sia una manifestazione difficile da interpretare in gara visto che corriamo insieme a una lista di partenti di tutto rispetto. Cercheremo di difenderci e dire la nostra, provando a dare il meglio in ogni giornata di corsa”.

La formazione del VO2 Team Pink al Giro delle Marche in Rosa:

Francesca Barale (2003)

Emma Redaelli (2003)

Cristina Tonetti (2002)

Aurora Mantovani (2002)

Camilla Barbero (2002)

Giulia Affaticati (2002)

Eleonora Camilla Gasparrini (2002)

Silvia Bortolotti (2003)

Isabelle Fantini (2003)

Direttore sportivo: Stefano Peiretti