Serie C, ecco i probabili gironi: il Piace rientrerebbe nel gruppo A

Nonostante la data dei sorteggi dei gironi di Serie C per la stagione 2020/2021 (inizialmente previsti per il 10 settembre) sia stata posticipata, si può già ipotizzare una bozza di quella che che sarà “griglia di partenza” del campionato: il tutto tenendo conto delle riammissioni di squadre come Ravenna e Giana Erminio, senza dimenticare il ripescaggio in terza serie del Legnago. Fattori che hanno riportato il numero a 60 squadre, il quale però è stato ancora una volta ritoccato a 58 dopo le retrocessioni per presunta combine di Bitonto (il cui posto in C è pronto ad essere occupato dal Foggia) e Picerno (si scalda in Bisceglie). Foggia e Bisceglie farebbero dunque tornare a 60 le squadre pronte a darsi battaglia. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha inoltre confermato le suddivisioni Nord-Ovest-Centro per il Girone A, Nord-Est-Centro per il Girone B, Centro-Sud per il Girone C.

Tenendo conto di questo schema, il Piacenza Calcio rientrerebbe dunque nel girone A. Assieme ai biancorossi potrebbero rientrare squadre come Juventus Under 23, Livorno, Lecco, Novara e Pro Vercelli.

Girone A

Albinoleffe, Alessandria, Carrarese, Como, Giana Erminio, Grosseto, Juventus Under 23, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate. Girone B

Arezzo, Carpi, Cesena, FeralpiSalò, Gubbio, Legnago, Fano, Fermana, Imolese, Mantova, Matelica, Modena, Padova, Perugia, Ravenna, Sambenedettese, SüdTirol, Triestina, Virtus Verona, Vis Pesaro Girone C

Avellino, Bari, Bisceglie, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Foggia, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese.