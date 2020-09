Longevity Run, per un giorno è Piozzano la capitale del benessere. FOTO

Anche in era Covid non bisogna dimenticare la prevenzione a 360 gradi. A San Gabriele di Piozzano ha fatto tappa la seconda edizione della Longevity run. Per tutto il giorno, decine di persone si sono sottoposte a test gratuiti per misurare pressione, livello di colesterolo, glicemia, indice di massa corporea ma anche per partecipare a sessioni di fitness, marce tra i colli e balli. Il tutto con l’intento di promuovere i corretti di stili di vita. Presenti medici del Policlinico Gemelli.