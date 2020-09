Piace, per la partita contro la Sampdoria di mercoledì porte aperte a 840 tifosi

L’ok tanto atteso è arrivato: la società biancorossa, per l’amichevole contro la Sampdoria di mercoledì prossimo (in programma alle 20.30 allo stadio Garilli) ha ottenuto le autorizzazioni per la disputa a porte aperte, con accesso contingentato ad un numero concesso pari a 840 spettatori. I settori aperti al pubblico saranno quelli “Tribuna” e “Distinti”. I dettagli sul sito del Piacenza Calcio.

