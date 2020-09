Dall’esordio in Europa League al Piace: Alessio Miceli si presenta

Biancorosso di maglia ma biancoceleste nel cuore, il centrocampista del Piacenza Calcio Alessio Miceli si presenta ai suoi nuovi tifosi, accanto ai quali spera di togliersi grandi soddisfazioni.

“Sono onorato di vestire questi colori – spiega con un bell’accento romano il classe 1999 – ho già avuto esperienze in Serie C alla Feralpisalò e ad Olbia, ma qui a Piacenza spero di affermarmi definitivamente. Il progetto della società è intrigante e sento di poter giocare le mie carte”.

Miceli è nato e maturato nella Lazio, esordendo pure in Europa League con la prima squadra. “Quella è stata un’esperienza che non potrò mai dimenticare. Nel 2017 mister Inzaghi mi diede la possibilità di giocare una manciata di minuti contro il Vitesse all’Olimpico, mentre qualche mese dopo mi ha fatto partire da titolare contro lo Zulte Waregem: a fine partita ho ricevuto addirittura i complimenti di Felipe Anderson! Una soddisfazione immensa per un ragazzo di Roma cresciuto nelle giovanili della Lazio. Dopo 10 anni in biancocelesti direi che è stato il coronamento di un sogno”.

Hai giocato al fianco di grandi campioni. Da chi hai imparato di più? “Sicuramente da Lucas Leiva, dato che gioca nel mio stesso ruolo (mediano, ndc). Ma anche da Luis Alberto e Ciro Immobile: tutti grandissimi giocatori. Qual è stato l’insegnamento più grande? Direi la cultura del lavoro. A vederlo così non sembra, ma quello che fanno non è esclusivamente frutto del loro talento. C’è tanto lavoro, tanto sudore dietro. Un approccio al gioco del calcio che mi porto dietro tuttora”.

Quali traguardi speri di tagliare con la tua nuova squadra? “Siamo tutti ragazzi molto giovani e l’opportunità che ci viene data quest’anno, ne siamo consapevoli, è unica. In questi giorni ci stiamo conoscendo, il gruppo ha ottime potenzialità e il mister è molto preparato. Se riuscissimo a seguire al massimo le sue indicazioni potremmo davvero divertirci”.